بطريقة بشعة.. عصابة تقتل شابا ووالدته في المنصور

بالخنق والطعن ومن ثم التمثيل بالجثث، جريمة بشعة تعرض لها الشاب علي ووالدته، بعد دخول عصابة لدارهم وسرقة مئتي الف دولار ومصوغات ذهبية، الجريمة تمت بقتل الام لوحدها ومن ثم ابنها، وحملوا الجثث لاخفائها في اطراف العاصمة.لقطات الكاميرا هذه تظهر قيام المجرمين بحمل جثث الضحايا بسيارة المجنى عليه، ليتم القبض على ستة منهم، فيما لا يزال الاخرون طلقاء.علي الشاب الذي بلغ الثلاثين من عمره وتخرج من كلية الصيدلة، اثارت حادثة مقتله هو ووالدته حزنا واسى بانت على وجوه محبيه الذين حضروا مجلس عزائه، فجميع من حضر بالقصاص العادل بحق المجرمين.