كربلاء.. مزاح بين منتسبين يتحول إلى شجار انتهى بمقتل احدهما

وقال المصدر لـ نيوز، إن "مزاحا ما بين منتسبين اثنين في - قسم العنف الأسري بمحافظة تحول الى شجار".وبين، أن "الشجار تطور إلى استخدام السلاح ما أدى الى مقتل احدهما".