الأعرجي يعقد اجتماعا مع فريق الأمر النيابي الخاص بمتابعة إستراتيجية الأمن الوطني

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير، عقد اجتماعا مع فريق الأمر النيابي الخاص بمتابعة إستراتيجية الأمن الوطني، برئاسة النائب جواد كاظم البولاني وعضوية عدد من أعضاء .وناقش الاجتماع، عددا من المقترحات والملاحظات المقدمة من قبل أعضاء حول الإستراتيجية، لغرض تكامل الرؤى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والخروج برؤية موحدة تصب في مصلحة الأمن الوطني الشامل في جميع المجالات، بحسب البيان.