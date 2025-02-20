بحوزتهم سلاح قناص.. القبض على ثلاثة اشخاص في النجف

وقالت القيادة فير بيان ورد لـ نيوز، انه "بتوجيه من وكيل قائد شرطة محافظة الاشرف اللواء عدي صاحب السلطاني بضرورة تنفيذ الممارسات الأمنية في عموم ومن هذا المنطلق تمكنت قوة من قسم شرطة مركز شرطة الاميرات من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص داخل مركبة وبحوزتهم سلاح ناري نوع قناص".وأضافت: "جاءت العملية ضمن الممارسات الأمنية المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار والاخبار من خلال الخط الساخن ٩١١حيث تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".