الدفاع التركية تعلن تحييد 9 عناصر من "بي كي كي" شمالي العراق

وزعمت الوزارة في بيان، عزمها مواصلة حربها ضد الانفصاليين والقضاء على الإرهاب في منابعه، لافتة إلى تحييد 9 إرهابيين من تنظيم "بي كي كي" في منطقة عملية "المخلب – القفل" بشمال .وتستخدم السلطات مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو إصابة أو اعتقال أفراد من القوات المعادية لها.