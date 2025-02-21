"انتحار بالغترة وحروق بنسبة 90 بالمئة في امرأة".. احداث في بغداد اليوم

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانتحار شاب بعدما شنق نفسه شرقي بغداد، فيما عثر على امرأة مصابة بحروق بنسبة 90 بالمئة جنوبي العاصمة.

وقال المصدر لـ نيوز، ان "شابا تولد 2006 اقدم على الانتحار باسلوب الشنق بواسطة (غترة) ملفوفة بالمروحة السقفية داخل منزله ضمن قطاع 57 في مدينة شرقي بغداد".

واضاف ان "اسباب الانتحار لم تعرف حتى الان".

وتابع ان "امرأة عثرت على ابنتها تولد 2009 داخل حديقة منزلهما ضمن ناحية اليوسفية جنوب العاصمة، متعرضة الى حروق بنسبة 90 بالمئة وفاقدة للوعي".

واضاف انه "تم نقل المراة الى المستشفى"، موضحا انه "بحسب ادعاء الام انها عثرت عليها بهذا الوضع دون معرفة الاسباب".

واكد انه "تم التحفظ على الام لاغراض التحقيق".