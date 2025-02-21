بغداد.. اصابة 6 اشخاص بمشاجرة ومصرع افغاني بصعقة كهربائية

وقال المصدر لـ نيوز، ان "مشاجرة بين عدد من الاشخاص لم تعرف اسبابها تطورت الى إستخدام السكاكين والبواري والتواثي ضمن منطقة الحسينية، مااسفر عن اصابة 6 اشخاص بجروح مختلفة".واشار الى انه "تم التحفظ عليهم داخل المستشفى واعتقال ٤ اخرين من المتسببين بالمشاجرة".وفي حادث اخر، اشار الى ان "شخصاً افغاني الجنسية لقي مصرعه، نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية اثناء العمل ضمن مدينة الشعلة".واضاف، انه "تم نقله الى الطب العدلي اجراءات اصولية".