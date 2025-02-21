بكمين محكم.. تفكيك شبكة لتجارة المخدرات والقبض على افرادها في كربلاء

وقال المصدر لـ نيوز، ان "مكافحة مخدرات تمكنت وبكمين محكم القبض على شبكة مكونة من ٧ أشخاص لتجارة من ثلاث محافظات".واضافت انه "تم ضبط معهم ما يقارب الـ 2 كيلو من المخدرات".