إبعاد 26 مخالفًا لقانون الإقامة في النجف

وذكر بيان للقيادة ورد لـ نيوز، انه "ضمن الجهود المستمرة لتطبيق قانون رقم (76) لسنة 2017، قام قسم شؤون في مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في الأشرف، بإبعاد (26) مخالفًا من جنسيات اجنبية عبر مطار الأشرف الدولي، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية بحقهم".واضاف البيان "جاء ذلك بإشراف مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في الأشرف الإبعاد والإخراج، ووفق الضوابط القانونية المعمول بها، استمرارًا للحملات الأمنية الرامية إلى ضبط المخالفين وفرض سيادة القانون، بما يضمن الحفاظ على النظام العام وتهيئة فرص عمل للمواطنين خدمة للصالح العام".