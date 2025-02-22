إصابة شابين بعد "تسللهما" لبستان في كركوك

وذكرت الشرطة في بيان، أن "صاحب مزرعة ادعى تعرضه للسرقة فأطلق النار على الشابين عندما حاولا التسلل إلى المزرعة الليلة، مما أدى إلى إصابتهما، وتم نقلهما إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

واضافت الشرطة أنها "أوقفت صاحب المزرعة وفتحت تحقيقًا في الحادث لكشف ملابساته".