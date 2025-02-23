عمليات بغداد تقتحم الأزقة بحثًا عن "ظاهرة مراهقي التكاتك".. وتخرج بحصيلة

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "للحد من الظواهر السلبية التي يمارسها بعض سائقي الدراجات النارية (التك تك) في داخل السكنية نتيجة السرعة والقيادة الفوضوية، وبهدف الحفاظ على امن وسلامة المواطنين وعدم المخاطرة بأرواح الابرياء منهم، نفذت قيادة عمليات ومن خلال قطعاتنا الامنية في عموم قواطع المسؤولية، ممارسات امنية تمثلت بنصب السيطرات المفاجئة "الوقتية"".وأوضحت ان "السيطرات نتج عنها القاء القبض على عدد من المخالفين سائقي الدراجات النارية (الاحداث دون سن الـ١٦ عاما) ومثيري الهلع نتيجة السرعة المتهورة داخل السكنية، وضبط عدد من (الدراجات النارية والتكاتك) مخالفين لشروط وضوابط حركة السير المرورية في جانبي والرصافة".