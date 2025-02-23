قتيل ومصاب بنزاع عشائري في المثنى

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بمقتل شخص وإصابة آخر بنزاع عشائري في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "قتل شخص وأصيب آخر بجروح نتيجة نزاع عشائري بقضاء في المثنى". وأضاف المصدر أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث في محاولة لفض النزاع والقبض على المتورطين في الحادثة".