اعتقال متهم بالقتل بعد ثلاث سنوات من فراره في بابل

وقالت القيادة في بيان، "تمكنت مفارز سيطرة حلة – التابعة لقيادة شرطة محافظة من إلقاء القبض على متهم بجريمة قتل عمد بموجب المادة 406 من قانون العقوبات".

وبينت القيادة أنه "وبحسب المعلومات الأولية فإن المتهم يعد من الخطرين وهو مطلوب بارتكاب الجريمة في إحدى المحافظات الجنوبية منذ قرابة الثلاث سنوات وكان هارباً ومتخفياً"، مؤكدة "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم تمهيداً لإحالته إلى الجهة الطالبة".