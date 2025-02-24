إحباط محاولة تهريب 10 آلاف دجاجة في كركوك

نيوزـ امن





أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم الاثنين، احباط محاولة تهريب عشرة الالاف دجاجة عبر الطرق غير الرسمية.





وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز الشرطة من احباط تهريب عشرة الالاف دجاجة في الطرق النيسمية غير الرسمية شمال وبشكل غير قانوني".



وأضاف، انه "تمت إحالة المتهمين الى الجهات الأمنية الاخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".