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رسم علم "داعش" على جدار مدرسة جنوب بغداد واتهام "طفل" بالجريمة (صور)
أمن
2025-02-24 | 05:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,940 مشاهدة
السومرية
نيوز – أمن
أفاد مصدر أمني في بغداد، اليوم الاثنين، بأن القوات الأمنية تحقق في قضية قيام "طفل" برسم شعار تنظيم
داعش
الإرهابي
على جدار مدرسة جنوب العاصمة.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية
نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على رسومات لراية تنظيم
داعش
الارهابي باللون الاسود على جدار مدرسة حليمة السعدية في منطقة
جسر
ديالى
جنوب بغداد".
وأضاف المصدر، أنه "بحسب المعلومات، فإن من أقدم على هذا الفعل هو طفل من تولد ٢٠٠٨ تجري الاجهزة الامنية البحث عنه، بعد ما قامت بمسح الرسومات".
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