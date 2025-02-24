رسم علم "داعش" على جدار مدرسة جنوب بغداد واتهام "طفل" بالجريمة (صور)

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على رسومات لراية تنظيم الارهابي باللون الاسود على جدار مدرسة حليمة السعدية في منطقة جنوب بغداد".وأضاف المصدر، أنه "بحسب المعلومات، فإن من أقدم على هذا الفعل هو طفل من تولد ٢٠٠٨ تجري الاجهزة الامنية البحث عنه، بعد ما قامت بمسح الرسومات".