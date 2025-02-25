بينهم تجار مخدرات.. الإطاحة بـ 12 مطلوبا في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تمكنت تشكيلات وقيادة شرطة الرصافة، من القاء القبض على ١٢ مطلوباً وفق مواد قانونية مختلفة".وأضاف، ان " بينهم ثلاثة متهمين أقدموا على تنفيذ جريمة "الدگة العشائرية" على الدور السكنية والاستيلاء على الاسلحة والاعتدة غير المرخصة التي بحوزتهم".وتابع، انه "تم ايضا اعتقال عصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة مكونة من ثلاثة اشخاص ضُبط بحوزتهم مادة الكريستال واجهزة للتعاطي بجانبي والرصافة".وأردف، انه "تم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".