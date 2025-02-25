فجر عبوات على القوات الأمنية.. المؤبد بحق ارهابي في الانبار

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الإرهابي المدان اشترك بزرع وتفجير عبوات ناسفة على القوات الأمنية".وأضاف، ان "صدر الحكم بحق الارهابي استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/3و5و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".