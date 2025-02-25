إطلاق نار على نقطة تفتيش وإصابة ضابط.. ماذا يحدث في البصرة؟



نيوز ـ محليات





افاد مصدر أمنى، اليوم الثلاثاء، بتعرض سيطرة في قضاء شط الى الاطلاق نار أدى الى إصابة ضابط بجروح في محافظة .





وذكر مراسل نيوز، ان "أحد المسلحين المطلوبين أقدم على إطلاق النار على سيطرة امنية رسمية في سيطرة في محافظة البصرة".

وتابع، انه "تم الشروع بالتحقيق في الحادثة وتعميم القاء القبض على جميع سيطرات للقاء القبض على مطلق النار"، فيما تم نقل الضابط الى المستشفيات القريبة لتقلي العلاج".