انتحار مراهق من مواليد 2011 بشنق نفسه شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "أحد مراكز الشرطة تلقى بلاغا بوجود حالة انتحار لمراهق تولد ٢٠١١ باسلوب شنق نفسه بواسطة حبل ملفوف بالمروحة السقفية داخل غرفته ضمن منطقة الرحمانية شمالي بغداد".وأضاف المصدر، أن "القوة الأمنية توجهت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه".