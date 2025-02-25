الإطاحة بـ 26 متهماً في أربع محافظات



نيوز ـ أمني





أعلنت مديرية العسكرية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على ٢٦ متهماً بقضايا قانونية مختلفة في وكركوك وديالى وميسان.





وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "إستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب ومن خلال نصب كمائن محكمة، تم إلقاء القبض على ٢٦ متهماً بقضايا قانونية وقضائية مختلفة".



وتابع، انه "تم القاء القبض على المتهمين في قضائي المجر الكبير وقلعة صالح وناحية رحيم آوه وسيطرة الشهيد عباس نعمان وغيرها من المناطق، مؤكدا "تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة أصولياً".