حادث مروع بين دراجة وشاحنة يؤدي لمصرع شابين وسط الكوت

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "حادثا مروريا مروعا وقع في النسيج وسط مدينة عندما اصطدمت دراجة نارية تحمل شخصين، حمل كبيرة، ما أدى الى مصرعهما في الحال".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت الجثتين الى دائرة الطب العدلي وحبس سائق الشاحنة كإجراء أصولي لحين إكمال التحقيق".