كان يعبث بسلاحه.. إصابة ضابط بالحشد وسط بغداد

وقال المصدر لـ نيوز، إن "ضابطاً في الشعبي، تعرض لإصابة داخل عجلته؛ نتيجة عبثه بسلاحه الشخصي ضمن منطقة وسط العاصمة".وأضاف، أنه "تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".