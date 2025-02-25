بكمين محكم.. القبض على ثلاثة اشخاص سرقوا محلا شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه "بعد ونصب كمين محكم قوة امنية تلقي القبض على ثلاثة أشخاص داخل عجلة بحوزتهم مبلغ بقيمة (مليونين ونصف) دينار ومسدسات عدد (2)".وأضاف: "بعد ان سرقوا ماركت في منطقة شرقي بغداد".