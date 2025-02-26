الكشف عن تفاصيل جريمة في نينوى

نيوز – امني

أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جريمة قتل في .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بعد ورود اخبار بوقوع جريمة قتل أحد المواطنين في قرية الموفقية التابعة لناحية برطلة في محافظة وتعميم أسماء وأوصاف المتهمين وخلال أقل من ساعتين، تمكنت مفارز الشرطة من إلقاء القبض على (ثلاثة) متهمين رجل وأبنائه قاموا بارتكاب جريمة قتل من أقاربهم داخل القرية بسبب خلافات ومشاكل عشائرية".

وأضافت انه "تم ضبط بندقية كلاشنكوف مع (7 مخازن عتاد) بحوزة المعتقلين"، مشيرة الى انه "تم تسليمهم الى قسم شرطة الحمدانية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق المادة 406 ق ع".