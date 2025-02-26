بحادث مأساوي.. "قايش" طاحونة ينهي حياة عامل جنوب بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوة أمنية تلقت بلاغا بمصرع عامل يعمل في طاحونة ضمن بقضاء المدائن جنوب بغداد".وأضاف المصدر، أن "الحادث وقع نتيجة تعرض العامل لالتفاف (قايش) الطاحونة عليه، ما أدى الى مصرعه في الحال"، مبينة ان "القوة الأمنية وصلت مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي".