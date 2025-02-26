بغداد.. إصابة 3 منتسبين في قوات "حفظ القانون" خلال التدريب

وقال المصدر لـ نيوز، إن "3 منتسبين من قوات حفظ أصيبوا بحالات اختناق جراء انفجار رمانة دخانية مستعملة في التدريب داخل مقر القيادة بالقرب من مطار في منطقة البيجية".وأضاف البيان، أنه "تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج".