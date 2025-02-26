بالفيديو.. اعترافات المجرم خير الله حمادي أحد كبار مسؤولي النظام السابق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
05:30 PM
الى
07:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
خمس إصابات بحادث سير في الديوانية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-517767-638761765177472192.jpg
بالفيديو.. اعترافات المجرم خير الله حمادي أحد كبار مسؤولي النظام السابق
أمن
2025-02-26 | 09:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
7,474 شوهد
عرض
جهاز الأمن
الوطني، اليوم الأربعاء، اعترافات "المجرم خير الله حمادي أحد أزلام النظام البائد" الذي شغل مناصب مختلفة في
مديرية الأمن
العامة سابقا، فيما أشار إلى إشراف المتهم على تنفيذ أحكام إعدام باستخدام المتفجرات عام 1984 بأساليب وحشية.
وقال خير الله حمادي، وفق المقطع المصور، "نهاية عام 1984 كنت اشغل منصب مدير امن
الكرخ
ووردت إلينا من
الامن
العامة اخبارية بوجود منزل في منطقة الدورة تسكنه عائلة لها توجهات معادية للدولة".
وأضاف "خرجت مفرزة امنية باشرافي وقمنا بتطويق المنزل واجرينا عملية تحري وارتدينا زينا تنكريا"، مردفاً: "دخلنا المنزل والقينا القبض على كل من كان فيه وتم نقلهم لمديرية امن
الكرخ
وبعد إجراء التحقيقات مع المعتقلين واستخدام كل الوسائل معهم من ضمنها الكهرباء والفلقة والتعليق.. صدر أمر بإعدامهم".
وتابع: "بعد ما صدر الامر توجهنا إلى خارج مدينة
بغداد
.. قام "شفل" بحفر حفرة عمقها 1 متر انزلنا فيها المعتقلين ووضعنا على صدورهم عبوات تم تفجيرها عن بعد بجهاز خاص".
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
تفاصيل جديدة عن العملية النوعية التي اطاحت بعناصر بارزة من أركان النظام السابق
13:58 | 2025-01-31
بالفيديو: البسطات تغزو الأرصفة.. ومطالبات بتطبيق النظام
03:53 | 2025-01-12
حزب الدعوة: نشيد بالجهود التي أسفرت عن اعتقال المجرم قاتل السيد الشهيد محمد باقر الصدر
08:54 | 2025-01-31
شركة IQ في مرمى الشبهات مجددًا.. ما علاقتها بأبن أحد المسؤولين الكبار؟
04:55 | 2025-01-30
العراق
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ماذا سيحصل الليلة في 13 محافظة عراقية بينها بغداد؟
محليات
38.67%
01:49 | 2025-02-25
ماذا سيحصل الليلة في 13 محافظة عراقية بينها بغداد؟
01:49 | 2025-02-25
في 5 دقائق.. سرقوا 3.5 مليون دولار
منوعات
21.97%
09:27 | 2025-02-25
في 5 دقائق.. سرقوا 3.5 مليون دولار
09:27 | 2025-02-25
قرار حكومي بمنع حركة الدراجات في هذا التوقيت
محليات
20.37%
04:10 | 2025-02-25
قرار حكومي بمنع حركة الدراجات في هذا التوقيت
04:10 | 2025-02-25
ماذا ينتظر العراقيون الليلة؟
محليات
18.99%
02:18 | 2025-02-26
ماذا ينتظر العراقيون الليلة؟
02:18 | 2025-02-26
المزيد
أحدث الحلقات
بعد التحري
وباء فتاك يهدد الثروة الحيوانية في العراق - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-26
بعد التحري
وباء فتاك يهدد الثروة الحيوانية في العراق - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-26
العراق في دقيقة
26-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-26
العراق في دقيقة
26-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-26
Morning Live
النقد بين الأصدقاء.. صراحة مطلوبة أم قلة احترام - حلقة ٢٢٩ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-26
Morning Live
النقد بين الأصدقاء.. صراحة مطلوبة أم قلة احترام - حلقة ٢٢٩ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-26
ناس وناس
بغداد الشورجة - الحلقة ٢٢٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-26
ناس وناس
بغداد الشورجة - الحلقة ٢٢٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-26
استديو Noon
ألف قصة 25-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-25
استديو Noon
ألف قصة 25-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-25
أهل الخطايا
برومو مسلسل أهل الخطايا | رمضان 2025
17:00 | 2025-02-24
أهل الخطايا
برومو مسلسل أهل الخطايا | رمضان 2025
17:00 | 2025-02-24
شباب وامرأة
برومو مسلسل شباب امرأة | رمضان 2025
17:00 | 2025-02-24
شباب وامرأة
برومو مسلسل شباب امرأة | رمضان 2025
17:00 | 2025-02-24
زار رمضان
برومو زار رمضان | رمضان 2025
17:00 | 2025-02-24
زار رمضان
برومو زار رمضان | رمضان 2025
17:00 | 2025-02-24
الهوا الك
ابتـ زاز طالبة دكتوراه في بغداد - الحلقة ٤٥ | الموسم 9
10:30 | 2025-02-24
الهوا الك
ابتـ زاز طالبة دكتوراه في بغداد - الحلقة ٤٥ | الموسم 9
10:30 | 2025-02-24
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
وباء فتاك يهدد الثروة الحيوانية في العراق - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-26
بعد التحري
وباء فتاك يهدد الثروة الحيوانية في العراق - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-26
العراق في دقيقة
26-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-26
العراق في دقيقة
26-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-26
Morning Live
النقد بين الأصدقاء.. صراحة مطلوبة أم قلة احترام - حلقة ٢٢٩ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-26
Morning Live
النقد بين الأصدقاء.. صراحة مطلوبة أم قلة احترام - حلقة ٢٢٩ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-26
ناس وناس
بغداد الشورجة - الحلقة ٢٢٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-26
ناس وناس
بغداد الشورجة - الحلقة ٢٢٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-26
استديو Noon
ألف قصة 25-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-25
استديو Noon
ألف قصة 25-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-25
أهل الخطايا
برومو مسلسل أهل الخطايا | رمضان 2025
17:00 | 2025-02-24
أهل الخطايا
برومو مسلسل أهل الخطايا | رمضان 2025
17:00 | 2025-02-24
شباب وامرأة
برومو مسلسل شباب امرأة | رمضان 2025
17:00 | 2025-02-24
شباب وامرأة
برومو مسلسل شباب امرأة | رمضان 2025
17:00 | 2025-02-24
زار رمضان
برومو زار رمضان | رمضان 2025
17:00 | 2025-02-24
زار رمضان
برومو زار رمضان | رمضان 2025
17:00 | 2025-02-24
لقطات
برومو زار رمضان | زار رمضان
17:00 | 2025-02-24
لقطات
برومو زار رمضان | زار رمضان
17:00 | 2025-02-24
اخترنا لك
استهداف منزل ضابط بعبوة صوتية في بابل
14:45 | 2025-02-26
اعتقال متهم بالقتل في الديوانية
14:41 | 2025-02-26
العثور على جثة فتاة شرقي بغداد
12:45 | 2025-02-26
احباط محاولة لافتعال نزاع عشائري في ميسان
11:18 | 2025-02-26
بغداد.. إصابة 3 منتسبين في قوات "حفظ القانون" خلال التدريب
08:38 | 2025-02-26
بحادث مأساوي.. "قايش" طاحونة ينهي حياة عامل جنوب بغداد
05:50 | 2025-02-26
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.