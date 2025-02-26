بالفيديو.. اعترافات المجرم خير الله حمادي أحد كبار مسؤولي النظام السابق

وقال خير الله حمادي، وفق المقطع المصور، "نهاية عام 1984 كنت اشغل منصب مدير امن ووردت إلينا من العامة اخبارية بوجود منزل في منطقة الدورة تسكنه عائلة لها توجهات معادية للدولة".وأضاف "خرجت مفرزة امنية باشرافي وقمنا بتطويق المنزل واجرينا عملية تحري وارتدينا زينا تنكريا"، مردفاً: "دخلنا المنزل والقينا القبض على كل من كان فيه وتم نقلهم لمديرية امن وبعد إجراء التحقيقات مع المعتقلين واستخدام كل الوسائل معهم من ضمنها الكهرباء والفلقة والتعليق.. صدر أمر بإعدامهم".وتابع: "بعد ما صدر الامر توجهنا إلى خارج مدينة .. قام "شفل" بحفر حفرة عمقها 1 متر انزلنا فيها المعتقلين ووضعنا على صدورهم عبوات تم تفجيرها عن بعد بجهاز خاص".