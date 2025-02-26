العثور على جثة فتاة شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إنه "تم العثور على جثة فتاة مرمية باحدى الساحات المتروكة بالقرب من المقبرة في منطقة سامي".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية رفعت الجثة وتم نقلها الى الطب العدلي".