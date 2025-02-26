اعتقال متهم بالقتل في الديوانية

أعلنت قيادة شرطة الديوانية، الأربعاء، عن اعتقال متهم بالقتل بعد مرور 72 ساعة فقط على .

وقالت الشرطة في بيان، " بإشراف شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة اللواء نجاح سلطان، تمكنت دوريات شرطة النجدة في وبناءََ على معلومات استخبارية من اعتقال أحد المتهمين بالقتل بعد مرور 72 ساعة فقط على إثر مشاجرة حصلت في منطقة حي الزهراء، راح ضحيتها شاب بعد تعرضه إلى الطعن بواسطة سكين".

وأضاف البيان "تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص الملقى القبض عليه".