اعتقال 11 شخصا يلعبون القمار واغلاق قاعتين في بغداد

وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي تواصل قطعات قيادة عمليات بالاشتراك مع مفارز (مديرية السياحي) واجبات التدقيق والمتابعة للقاعات والمطاعم والكوفيات بإسناد القطعات الماسكة في قيادة شرطة الرصافة، حيث تم غلق قاعتين تمارس فيهما لعبة (القمار غير المشروعة) واعتقال (١١) مخالفاً بداخلهما، وذلك ضمن منطقة (الصدرية) وسط العاصمة بغداد".