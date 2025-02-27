البصرة.. القبض على شخص داخل صالون نسائي انتحل صفة امرأة

وقال المصدر، لـ نيوز، إن "شرطة نجدة شط ألقت القبض على شخص داخل صالون نسائي في منطقة بعد ان انتحل صفة امرأة".وبحسب المصدر، لم تعرف غاية دخول هذا الشخص الصالون حتى الآن.