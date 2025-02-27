إصابة صيدلاني بهجوم مسلح في الديوانية

أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، بإصابة صيدلاني بهجوم مسلح في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "اطلق مجهولون النار على صيدلاني أمام صيدليته في الإسكان قرب مستشفى للأطفال".

وأضاف المصدر "أسفر الهجوم عن إصابته بطلقتين ناريتين في بطنه وتم نقله إلى مستشفى قريب".