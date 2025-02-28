بالصور.. مهمة امنية غرب العراق

نيوز – امني

نفذ جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، عملية انزال جوي على ثلاثة أوكار لداعـش في جنوب .

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، ان "جهاز مكافحة الارهاب نفذ عملية انزال جوي على ثلاثة أوكار لداعـش في جنوب الرطبة".

وأضاف ان "الجهاز دمر عدة مضافات وعجلتين بيك"، مشيرا الى ان "المُهمة نفذت من قبل أبطال الأولى".