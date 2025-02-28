عملية لجهاز مكافحة الإرهاب في 4 محافظات

نيوز – محلي

اعلن جهازُ مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عمليات امنية في اربع محافظات.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، ان " أبطالُ جهاز مكافحة الإرهاب نفذوا سلسلة عمليات نوعية في مختلف قواطع المسؤولية، حيث شرعَ الأبطال وفقاً لمعلومات استخبارية بثلاث عمليات منفصلة لتفتيش وتطهير مضافات عصابات الارهابي في محافظات (صلاح الدين والانبار والموصل) اذ تم العثور على مواد متفجرة وتدميرها".

وفي محافظة الانبار، ذكر الجهاز ان "الأبطال تمكنوا من إلقاءِ القبض على أحد الارهابيين والذي يعمل بمنصب عسكري في عصابات داعش"، وبين انه "ضمن عملياتنا في مكافحة آفة المخدرات، تمكن الأبطال من إلقاء القبض على أحد تجار في محافظة ذي قار".

وبين ان "الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب يستمر بعمليات نوعية لمكافحة آفتي الارهاب والمخدرات وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة في كافة انحاء وطننا الحبيب".