وقالت القيادة في بيان، انه "في إطار عمليات التفتيش والتطهير التي ينفذها الابطال في قطعاتنا الأمنية، وبمتابعة وبإشراف فني من خلية الاستهداف في قيادة ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة والتحقيقات الاتحادية في نفذ شجعان (3) عمليات إنزال منفصلة بتنسيق تام واشراك بعض المفارز من القطعات الماسكة في قيادتي عمليات والجزيرة ووزارة الداخلية، وتنسيق فني واستخباري مع مستشاري قوات التحالف".وأضافت، أنه "اسفرت عن تدمير عجلتين وعدة مخابئ لعصابات الارهابي في محافظة الانبار".