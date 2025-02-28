تنويه.. تفجير مسيطر عليه قرب مطار بغداد غدا

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، انه "سيكون هناك تفجير مسيطر عليه من قبل الجهات الأمنية المختصة لمخلفات حربية بالساعة 0900 صباح يوم غد السبت الموافق 1 آذار 2025 العاصمة بالقرب من مطار الدولي".وأضافت: "لذا اقتضى التنويه".