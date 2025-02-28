بعد أقل من 24 ساعة.. الإطاحة بمتهمين بالقتل في الديوانية

وقالت شرطة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بإشراف شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة اللواء نجاح فضلا عن فريق العمل الذي تم تشكيله من قبله، وبعد اقل من 24 ساعة فقط على حصول جريمة قتل في قضاء الشامية، القوات الامنية البطلة تطيح بمتهمين اثنين أشتركوا في الحادث بعد أن ضبط بحوزتهم السلاح المستخدم في الجريمة (بندقية كلاشنكوف)".وأضافت: "قيادة شرطة محافظة تعاهد أهالي على البقاء رهن الاشارة ومشروع تضحية دائم من أجل الحفاظ على أمن ومطاردة العصابات الإجرامية أينما كانت وتطبيق على الجميع".