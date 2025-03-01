لأول مرة منذ 14 عاما.. ما أسباب وصول سفينة حربية فرنسية إلى البصرة؟

نيوز ـ أمن



كشف ملحق الدفاع العسكري في السفارة اريك كوميز، اليوم السبت، عن اسباب وصول السفينة العسكرية لاسين الى قاعدة أم قصر البحرية في .



وقال كوميز لمراسل السومرية، إن " وصول السفينة يأتي في إطار مواصلة الحوار مع الشريك العراقي، لا سيما في المجال البحري والذي طلب الشريك الدعم من فرنسا فيه كجزء من وتنظيم قاعدته البحرية المستقبلية في الفاو".



وتابع، ان "هذا هو التوقف الأول للبحرية في منذ عام 2011، فهو جزء من تعزيز الثنائي بين فرنسا والعراق".

وأضاف، ان "فرنسا شريك موثوق به، مما يدل على تمسكها بالالتزامات التي قطعتها مع الشريك العراقي".