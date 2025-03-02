اعتقال تاجر مخدرات بالجرم المشهود في الديوانية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، "استنادا إلى توجيهات مدير عام شؤون في تكثيف الجهود لمكافحة آفة والمؤثرات العقلية، وبمتابعة ميدانية متواصلة وبعد نصب كمين محكم، تمكنت قوة من ابطال مديرية شؤون مخدرات الديوانية، من القاء القبض على تاجر مخدرات بحوزته (3) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في محافظة بالجرم المشهود".وأضافت المديرية، أن "القوة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتم ايداعه التوقيف بموجب قرار قضائي لينال جزاءه العادل".