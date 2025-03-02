ضبط 100 مليون دينار معد للتهريب في منفذ طريبيل (صورة)

المديرية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عملية الضبط تمت بالتعاون مع مركز الكمرك، وتم إحالة المضبوطات إلى مركز شرطة طريبيل لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".الصورة ادناه: