مقتل رجل وإصابة زوجته بهجوم مسلح شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "مسلحين مجهولين اقتحموا، اليوم، منزلاً ضمن زراعي شمالي وقاموا بإطلاق النار على رجل وزوجته، ما أسفر عن مقتل الرجل وإصابة الزوجة بإصابة بليغة".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه وشنت حملة تفتيش بحثا عن الجناة".