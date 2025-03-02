اعتقال متهم أطلق النار على صيدلاني في الديوانية

وقالت الشرطة في بيان، "بإشراف شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة اللواء نجاح سلطان، فضلا عن فريق العمل المكلف من قبله لمتابعة حادث تعرض صيدلاني لاطلاق نار بسبب خلافات شخصية، وبعد مرور 72 ساعة فقط على حصول الحادث، تمكن ابطال القوات الأمنية في من الإطاحة به".

وأضاف البيان "باشرت التحقيق معه واحالته الى لتقرير مصيره".



وكان مصدر محلي أفاد، مساء يوم الخميس الماضي، بإصابة صيدلاني بهجوم مسلح في محافظة .