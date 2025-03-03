اعتقال منتسب أمني بعد مقتل مدني بمشاجرة في بغداد



نيوز ـ أمني





أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل شخص مدني بعد اندلاع مشاجرة بين ثلاثة أشخاص في منطقة وسط العاصمة .





وذكر المصدر في تصريح للسومرية نيوز، أن "المشاجرة تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف، مما أسفر عن مقتل أحد الأطراف، بعد استخدم أحد الأطراف سلاحًا نوع مسدس".



وأضاف أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وتمكنت من اعتقال الطرفين"، مؤكدا أن "أحدهما يعمل منتسبًا في شرطة بغداد".