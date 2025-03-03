عمليات بغداد تفتح طريقا جديدا يربط منطقة الدورة بجسر الطابقين (صور)

وقال مدير إعلام القيادة عباس في حديث لـ نيوز، إن "الجهد الهندسي التابع لقيادة عمليات بالتعاون مع بلدية منطقة الدورة، باشر بفتح طريق جديد ما بين أبو طيارة باتجاه المنطقة التي اكتسبت الطابع العمراني ويربط بالطريق الآخر الممتد باتجاه الطابقين".وأضاف أن "افتتاح الطريق سيخفف الضغط المروري عن المصافي"، مشيرا الى ان "القيادة ستعمل على فتح أكثر من طريق في هذه المنطقة".