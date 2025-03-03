مراهق ينتحر شنقا في محافظة واسط



نيوز ـ امن





افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانتحار مراهق من مواليد 2007 شنقا في محافظة .





وذكر المصدر في تصريح لـ نيوز، ان "المراهق عمد الى استخدام حبل لشنق نفسه ضمن منطقة دور العمال في مدينة الكوت".



وتابع، ان "الأجهزة الأمنية شرعت بالتحقيق بالحادثة"، مؤكدا ان "أسباب الانتحار لا تزال غير معروفة".