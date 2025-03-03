ضبط أكثر من 45 الف دولار معد للتهريب في منفذ طريبيل

المديرية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انها تمكنت بالتعاون مع مركز الكمرك، من ضبط مسافرين عراقيين بحوزتهم مبلغ قدره (45,400 $) خمسة وأربعون ألف وأربعمانة دولار أمريكي، معد للتهريب.وأضاف انه تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المسافرين مع المضبوطات إلى مركز شرطه طريبيل لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.