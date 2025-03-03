أحبطت تهريب اكثر من 3500 دولار.. عملية امنية كبرى في ثلاث محافظات

نيوز – امني

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن الإطاحة بمروجي عملات مزيفة ومتاجر بالذهب غير الموسوم في وذي قار والديوانية.



وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني عمليات أمنية ناجحة في محافظات وذي قار والديوانية".

ففي بغداد، اكد الجهاز انه "بعد استحصال الموافقات القضائية تم إلقاء القبض على متهمين في منطقة البلديات يقومان بترويج عملات مزيفة محلية وأجنبية. كما ضبط بحوزتهما 3400 دولار أمريكي مزيف من فئة 100 دولار، بالإضافة إلى مبالغ متنوعة من الدينار المزيف".

وفي ذي قار، ذكر الجهاز انه "تم مداهمة مجمع تجاري غير قانوني لبيع الذهب غير الموسوم، حيث تبين أن صاحبه يقدم قروضاً ربوية للمواطنين مقابل حجز بطاقات الكي كارد والماستر كارد"، مشيرا الى "ضبط 122 بطاقة، وقطعة ذهبية، وأربعة أختام، وسجلات للمتعاملين، وأجهزة إلكترونية، ومبلغ 12 مليونا و750 الف دينار".

وذكر الجهاز انه "في محافظة فقد تمكنت مفارز الجهاز من الإطاحة بعصابة متخصصة في ترويج العملة المزيفة، حيث تم نصب كمين لأحد أفراد العصابة وإلقاء القبض على متهمين اثنين (رجل وامرأة) بالجرم المشهود أثناء عملية تبادل المبالغ المزيفة"، لافتا الى "ضبط مبلغ (215) ألف دولار أمريكي مزيف بحوزتهم، بالإضافة إلى العجلة التي كانا يستقلانها"، موضحا انه "تم تسليم جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية".



