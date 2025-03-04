بيان من شرطة النجف بشأن "حرق سائق دلفري" في المحافظة

وقالت قيادة الشرطة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفي قيادة شرطة محافظة الأشرف صحة ما تم تداوله التواصل الاجتماعي بشأن "حرق سائق دلفري" في المحافظة".وأكدت أن "هذا عارٍ عن تمامًا، ولا توجد أي معلومات رسمية أو بلاغات تؤكد حدوث مثل هذا الأمر".ودعت شرطة الجميع إلى "عدم الانجرار وراء الكاذبة، والتحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، ونهيب بالمواطنين عدم نشر أو تداول الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة".وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت مقطع فيديو غير واضح التفاصيل ظهر فيه اشخاص يقومون باطفاء "شيء محترق" مع صوت صراخ، ويتساءلون عما اذا كان احد يعرفه، فيما وصفوا الحادثة بانها حرق سائق ديليفري وسرقة دراجته، لكن عملية التفاعل الباردة مع حالة الحريق من قبل الأشخاص الذين يحاولون إطفاء النار، تبدو أنها عملية تمثيل او مزحة من نوع ما.