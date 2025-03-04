شاهد بالفيديو.. حرب في النجف مع السحور

نيوز – امني

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنزاع عشائري في منطقة الزركة بقضاء الكوفة في محافظة .

ووصف مختصون ان "هذا النزاع يشابه حربا كبيرة بين جيشين وليس بين عشريتين"، لافتين الى ان "النزاع تسبب بالحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".

فيما اكد قائد شرطة محافظة الأشرف اللواء محمد جابر ذياب في بيان ورد لـ نيوز، انه "اشرف ميدانيًا بعد الليل على حملة أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في إطلاق العيارات النارية في منطقة الزركة".

وأضاف ان "هذه الإجراءات جاءت في إطار جهود القوات الأمنية لفرض فرض والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة"، لافتا الى ان "كل من يحاول المساس بأمن المواطن النجفي ستطاله يد القوات الأمنية".