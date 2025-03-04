مجلس الاستخبارات يؤكد على تعزيز التنسيق الأمني لحفظ النسيج المجتمعي

ذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ نيوز، أن "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وجدد المجلس، بحسب البيان، "التأكيد على استمرار وتعزيز بين والاستخبارية، للحفاظ على النسيج المجتمعي ونبذ الدعوات المضللة".